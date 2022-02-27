海廢新陳代謝快 飲料瓶生產23天就變垃圾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）根據調查，在桃園發現台灣塑膠瓶罐於工廠充填生產後23天即成為海洋廢棄物，若扣除商品於物流銷售、飲用所經歷天數，可能1至2週內就從產品變垃圾。

行政院環境保護署委託澄洋環境顧問有限公司進行「110年度海岸環境清潔維護推廣及成效管理計畫－快篩監測與來源分析」，並於日前公布結果。

澄洋環境顧問有限公司執行長顏寧告訴中央社記者，本次調查並針對8縣市、共11處海廢熱點海岸，抽樣記錄550件塑膠瓶罐，包含澎湖縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣、連江縣、屏東縣、桃園市等。

顏寧指出，觀察各縣市瓶罐製造日期與調查當日的時間差，其中在桃園發現台灣瓶罐於工廠充填生產後23天即成為海廢；若再扣除商品於物流、上架、銷售、飲用所經歷天數，可發現本地來源廢棄物在1至2週內就可能由全新商品轉為海廢。

根據調查，550件塑膠瓶罐中，14.9%因標籤斑駁或脫落無法分辨來源國，可分辨國家的瓶罐以中國占51.5%最高，台灣30.7%居次，其餘2.9%包含泰國、韓國、印尼等國家。

中國來源瓶罐在連江縣、金門縣、桃園市、嘉義縣與澎湖縣等5縣市比例均過半，又以連江縣占93%最高，海岸上可見大量簡體中文標示瓶罐；而台灣生產瓶罐在彰化縣與雲林縣採樣均過半。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏寧指出，整理來看，新生成的海廢持續上岸，大量堆積的瓶罐為近2至3年間製造、販售與丟棄，在極短時間進入海洋漂流後即上岸擱淺，顯示「海廢的新陳代謝很快」；近年許多淨灘活動，已清除多數年份久遠的海廢，調查中在2005年之前的瓶罐已經非常少。

顏寧提到，雖然也有發現部分寶特瓶是漁民重複利用作為浮球等、不慎變成海廢，但僅占整體的4%；呼籲各界加強源頭減量，才能真正減少海廢產生。（編輯：張雅淨）1110227