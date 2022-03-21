打造台版奈良 台東鹿野梅花鹿公園開幕

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台東鹿野鄉曾是梅花鹿棲息的荒野之地而得名，縣府打造「梅花鹿公園」21日開幕，縣長饒慶鈴（左）出席並體驗餵食與餵奶，讓她直呼「好療癒」。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日

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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東鹿野鄉曾是梅花鹿棲息的荒野之地而得名，縣府打造「梅花鹿公園」今天開幕，是以梅花鹿為主軸的自然生態教育場地與親子遊憩空間，期盼成為「台灣的奈良」。

台東縣政府建設處發布訊息表示，梅花鹿公園位在鹿野鄉公所和鹿野鄉立幼兒園後方、面積3公頃，爭取花東基金新台幣1205萬元挹注，將閒置多年的鹿野鄉立運動公園重新活化，並招募梅花鹿飼養廠商引進13隻較溫馴、容易親近的梅花鹿、希望打造「台灣的奈良」。

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台東縣長饒慶鈴致詞指出，除了梅花鹿公園，3年來縣府持續與公所合作地方創生，創造許多第1，包括台東第1座鳳梨區域加工中心、全台第1座由公所舊址改造而成的地方創生館，預計今年完工。在梅花鹿公園旁的鹿野鄉親子公園預計6月動工、將會是縱谷第1座親子共融式公園，可望在年底完工，縣衛生所未來也將遷建到此。

鹿野鄉長李國強說明，目前園區有13隻梅花鹿，其中2隻是極為罕見的白鹿，每隻鹿都有自己的名字與脾氣，遊客可以親近並餵食梅花鹿；有時業者也會將梅花鹿放逐，讓遊客感受梅花鹿在花東縱谷草原上跳躍奔馳的美景．園區內另有山羊、雞、鵝等多種動物，非常適合親子同遊。（編輯：郭諭儒）1110321

台東縣政府在鹿野鄉打造「梅花鹿公園」21日開幕，目前園區有13隻梅花鹿，每隻鹿都有自己的名字與脾氣，遊客可以親近並餵食梅花鹿。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月21日