魚苗養殖5建議 高市府提醒水質增氧施肥減餌管理

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春季晝夜溫差大，高雄市政府農業局提醒養殖戶「養魚必先養好水」，放養魚苗應維持水質，養殖戶若有疑問也可前往魚病檢驗站，透過水產獸醫師協助疾病檢診等。（高市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）春季晝夜溫差大，高雄市農業局提醒養殖戶「養魚必先養好水」，放養魚苗應維持水質，並給予即時調控池水、適時增氧、酌量施肥、適量減餌、加強飼養管理等5點建議。

高雄市政府農業局提醒，春季氣溫逐漸升高，晝夜溫差大，天氣變化頻繁，造成養殖池水質控制不容易，常導致養殖池藻類大量死亡而水質惡化。養魚必先養好水，但春季氣候極不穩定，養殖池水溫變化大易造成魚隻疫情，加強水質飼養管理為初春放苗的要務。

農業局今天發布新聞稿表示，春季是迎接養殖魚苗放養關鍵時刻，除挑選優質魚苗外，同時應根據氣溫、水質狀況及魚苗攝食情況適時調整餌料，以確保魚苗營養需求並避免殘餌，維持良好的水質，預防魚隻因溫差變化與水質不良等因素導致許多疫病爆發。

農業局同時建議，養殖戶5點應注意事項，包括即時調控池水、適時增氧、酌量施肥、適量減餌、加強飼養管理。

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農業局統計高雄去年3到4月養殖檢診病例共484例，其中以水質不良占破7成，其餘還有寄生蟲性疾病（卵圓鞭毛蟲、海水白點蟲、車輪蟲）、弧菌、潰爛病、病毒性疾病（石斑魚腦神經壞死病毒及鱸魚虹彩病毒）、鏈球菌感染等。

高雄市動保處長葉坤松建議，養殖戶可多加利用永安、鳳山及林園魚病檢驗站有關水質檢測與魚病檢驗諮詢，透過水產獸醫師協助疾病檢診與水質檢測，輔導養殖漁民建立魚病防治預防觀念，期許能有效降低養殖過程疫病，期待養殖育成大提升。（編輯：戴光育）1110322