高雄建案致路面塌陷 建商聲明會負責任

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市前金區自強一路83巷口建案工地，今天清晨因地下室開挖作業，造成路面塌陷，遭市府工務局共開罰新台幣27萬元及勒令停工。建商育瑪建設發聲明，強調會負起所有責任。

高市工務局初步研判，因鋼板樁擋土壁密合度不足、外側補強止水樁密度不足釀禍，將依法各對起、承造人及監造人開罰9萬元並勒令停工。

建商育瑪建設隨後發布聲明強調，針對此次工地坍塌事件，公司會負起所有責任，包含鄰房損失、道路修復水電工程及其他的鄰居損失等，公司願意負責，也對造成民眾恐慌深感抱歉。

不過，國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒爆料指出，建案的建築設計人是現任高雄市工務局長楊欽富，質疑市府在管理監督上有「球員兼裁判」之嫌。

對此，工務局發布新聞稿強調，一切依法行政，並無球員兼裁判。

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工務局表示，該建案的建築執照在民國108年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊欽富已於109年9月9日註銷開業登記在案，建案設計人及監造人均已變更為趙建銘建築師及胡富義建築師。

工務局表示，工地鄰房外觀無破壞現象，但仍預防性撤離鄰房住戶共12人，安排居住鄰近商旅。目前營造廠商持續運送沙袋及灌送水源於基地內部，穩定基地內外壓差平衡，路面下方淘空部分也持續回填，避免鄰房地基破壞。（編輯：唐聲揚）1110322