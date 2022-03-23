更多編輯台推薦新聞：
地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

林昀儒鄭怡靜聯手直落三勝出 WTT挑戰賽挺進4強
運動

林昀儒鄭怡靜聯手直落三勝出 WTT挑戰賽挺進4強

俄烏停戰和談路迢迢 路透社盤點談判4大難題
國際

俄烏停戰和談路迢迢 路透社盤點談判4大難題

日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈
國際

日本電力供給不足 東京晴空塔首見整晚熄燈

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日圓匯價驚見0.239元 創23年半新低
首頁 / 地方

北市再興社區頂樓女兒牆崩落案 拆除違建棚架

2022/3/23 11:54（3/23 12:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市再興社區19日發生民宅頂樓女兒牆崩落，北市建管處23日表示，已發函通知所有住戶暫停入住，並拆除部分頂樓棚架違建。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年3月19日
台北市再興社區19日發生民宅頂樓女兒牆崩落，北市建管處23日表示，已發函通知所有住戶暫停入住，並拆除部分頂樓棚架違建。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市再興社區日前發生民宅頂樓女兒牆崩落意外，北市建管處今天表示，因頂樓疑長期嚴重漏水導致鋼筋鏽蝕，已發函通知所有住戶暫停入住，並拆除部分頂樓棚架違建。

台北市文山區再興社區內某棟公寓19日發生頂樓女兒牆崩落意外，未釀人員受傷，掉落女兒牆砸毀低樓層陽台及停放1樓多輛汽車，事發後，台北市政府積極協助處理現場。

北市府建築管理工程處今天發布新聞資料指出，文山區興隆路3段再興社區內民宅頂樓疑長期滲水，讓鋼筋鏽蝕嚴重，導致發生頂樓女兒牆大片崩落造成其他住戶財產損失。

北市建管處表示，已邀集土木、結構技師、建築師公會至現場逐層會勘，建議住戶針對建築物結構安全性進一步檢測鑑定，並通知住戶非必要應避免進入，至於屋頂違建部分，將依規定查報，要求限期改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

建管處專委鄭大川說，頂樓部分疑因長期漏水，讓鋼筋鏽蝕，經與建築師等公會逐層會勘，初步認定整棟建物需進一步勘驗，已發函通知住戶暫時不要入住，住戶現已搬離，至於危險棚架已拆除，剩餘部分將依規定查報，並要求限期改善。

他指出，至於女兒牆崩落後續責任歸屬，仍待鑑定報告出爐後才能進一步釐清，建管處等單位已協助住戶清除留在頂層殘餘混凝土塊，並舖蓋帆布以防止雨水滲漏，避免建物結構再度劣化。（編輯：李亨山）1110323

延伸閱讀
文山區再興社區頂樓女兒牆掉落疏散70人 建管處：非列管海砂屋北市文山區再興社區外牆剝落 大批水泥磁磚砸壞車輛北市再興社區女兒牆崩落 疑長期漏水鏽蝕鋼筋
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族