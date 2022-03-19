北市文山區公寓外牆剝落 大批水泥磁磚砸壞車輛[影]

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台北市警消19日下午獲報，文山區興隆路3段附近巷弄有災害搶救案，一處住宅建物疑外牆剝落，導致大面積水泥、磁磚從頂樓掉落，砸壞3輛汽車。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年3月19日

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市興隆路3段附近巷弄一處公寓今天下午發生頂樓外牆剝落，大批磁磚、水泥掉落，毀損3輛車、低樓層陽台，無人受傷，警消已封鎖現場，北市建管處通報技師到場釐清原因。

台北市警消下午1時許獲報，文山區興隆路3段附近巷弄內有災害搶救案，派人車趕赴現場，抵達時發現，一處公寓疑外牆剝落，導致大面積水泥、磁磚從頂樓掉落，砸壞3輛汽車，其中1輛狀況嚴重，未有人員受傷。

警消初步了解，公寓頂樓外牆水泥、磁磚，不明原因忽然掉落，先砸壞2樓鐵窗，再掉落至地面。

台北市政府建築管理工程處表示，接獲通報後，立即指派技師前往現場處理，因公寓外牆磁磚水泥有掉落狀況，已封鎖現場，至於外牆剝落原因，仍待進一步釐清，並通知屋主限期改善處置。（編輯：張銘坤）1110319