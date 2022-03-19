台88線鐵片砸死女師疑零件釀禍 警方鎖定特定車型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）高雄市62歲高中女老師17日上班經台88快速道路時，空中飛來鐵片砸進車內，女師當場死亡。警方表示，研判鐵片是大型車輛的零件，已鎖定特定車型，積極偵辦中。

屏東警分局偵查隊長葉憲威今天向中央社記者表示，砸死女老師的鐵片重達4.9公斤，約15公分寬、30公分長，厚2至3公分，只有大貨車、聯結車等大型車才會有的零件，有網友在「爆料公社」提到零件是大型車所用的「後軸前輔助鋼板座」，警方不排除可能性。

他說，由於台88線的監視器及死者車上行車記錄器目前還無法釐清肇事車輛，警方連日呼籲，17日上午6時30分至上午7時行經台88快速道路15.5公里至13.5公里路段、往來潮州－高雄的雙向車輛，提供行車記錄器影像，協助釐清事故經過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉憲威表示，警方目前僅掌握死者車上的行車記錄器內容，還沒有民眾提供的行車記錄器內容，將會再從死者行車記錄器、台88線監視器及現場跡證等，再仔細比對尋找肇事車輛。

屏東警分局第5組組長蔡鴻哲事發當天曾向中央社記者指出，很有可能是鐵片掉落在道路上，被其它車輛輾壓彈飛，砸進女師車內；也有可能是鐵片掉落時，被其它車輛撞飛進女師車內。（編輯：戴光育）1110319