國3燕巢段恐怖車禍 聯結車輪胎脫落砸死對向女乘客

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國道3號北向燕巢路段384.8公里處10日中午發生死亡車禍，行駛南下車道的聯結車疑似車輪螺絲未鎖緊，輪胎脫落飛至對向車道，砸到黃姓男子駕駛的自小客車，黃男受傷，副駕駛座上的黃女，救出時急救無效當場死亡。（屏東縣政府消防局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）國道3號北向384.8公里處今天中午發生恐怖死亡車禍，行駛南下車道的聯結車疑似車輪螺絲未鎖緊，脫落飛至對向車道，砸到黃男駕駛自小客車，黃男受傷，但副駕座的女乘客當場死亡。

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國道公路警察局第5大隊發布訊息表示，今天中午12時50分，在國道3號北向燕巢路段384.8公里處發生事故，47歲洪姓男子駕駛的自用半聯結車行駛南下車道，疑似車輪沒有鎖緊，導致整個輪胎脫落，飛到對向車道砸到42歲黃姓男子駕駛的自小客車，黃男受傷，但51歲在副駕駛座上的黃女，救出時急救無效當場死亡。

警消獲報時立即出動消防車、救護車與巡邏車於下午1時餘抵達現場，先將黃男救出送醫治療，但黃女不幸死亡，隨後相關人員在下午2時58分左右排除事故，並恢復通車，確切輪胎脫落原因及肇事責任待警方調查釐清。（編輯：卞金峰）1110110