北市文山再興社區坍塌女兒牆拆除 專業公會將鑑定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北20日電）北市再興社區一棟公寓頂樓女兒牆昨天坍塌掉落。建管處今天說，已完成現場危險物清除工作，將安排結構技師等專業公會到場鑑定，再評估後續處理方式及住戶返家時程。

台北市文山區再興社區一棟公寓頂樓加蓋外牆昨天下午坍塌，副市長黃珊珊到場了解狀況後指示封鎖現場，在確保建物不再掉落的情況下儘速清出通道，同時要求社會局協助安置並提供災損補助，並請專業公會鑑定，拆除屬於有立即危險的部分。

歷經一夜拆除工程，建管處專門委員鄭大川今天向中央社記者表示，已完成頂樓崩塌的外牆及鐵皮屋頂等危險物清除作業，結構技師、土木技師及建築師公會將到場進行鑑定工作，以找出事發原因，待結果出爐後，再視肇因決定後續處理方式，以及住戶返家時程。

文山區興家里里長劉宗勳說，目前共有7戶直接受影響，社會局已派社工來留下聯絡方式，若有需求可以協助安排居住到旅館，不過目前全數住戶都前往親戚朋友家，居住並無問題。

劉宗勳指出，今天上午有開放時段讓住戶在區公所人員陪同下返家拿取貴重物品，未來住戶若有需要可直接向里長聯繫，在里長陪同下進到房屋。

關愛之家創辦人楊婕妤表示，外牆崩塌的是關愛之家隔壁棟，關愛之家的孩童平時是住在別處，昨天剛好到這邊舉行活動就碰上意外，因此孩童沒有安置需求。

楊婕妤說，坍塌後遭拆除的頂樓是合法防水加蓋，產權由住戶共同持分，後續將依據結構技師等專業公會鑑定報告的結果，再共同分擔維修或修復等相關處理的責任。（編輯：方沛清）1110320