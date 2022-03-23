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超萌領角鴞呆坐騎樓 民眾憂野狗叼走報警帶回

2022/3/23 12:37
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄陳姓男子日前要前往衛武營公園晨跑，經過附近騎樓時發現騎樓有隻疑似翅膀受傷的領角鴞幼鳥呆坐地上，他擔心被野狗叼走趕忙報警帶回，幸經動保處檢查確認幼鳥無大礙。

高雄市政府警察局鳳山分局今天上午發布新聞稿指出，陳男21日凌晨5時許要前往衛武營公園運動時，發現附近騎樓地面上有隻領角鴞幼鳥呆坐在地上，一動也不動。陳男擔心會被野狗叼走連忙報警，希望警方能夠協助聯繫相關局處照顧。

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轄區新甲派出所獲報後，將領角鴞帶回派出所代為照顧，已經值勤一整夜的員警們見到超萌的領角鴞睜著圓滾滾的雙眼四處張望，可愛的模樣令人直呼「好可愛」，爭相為小客人拍下沙龍照。經高雄市動物保護處派員初步檢視後，確認這隻領角鴞身體並無大礙。

動保處表示，領角鴞幼鳥成長到一定大小時，就會離開樹洞到巢穴周邊活動，但因不具飛行能力，所以很常在地面上被發現。民眾若發現領角鴞雛鳥不宜貿然撿拾，可協助放置樹枝由親鳥帶回，或通知相關局處協助處理。（編輯：郭諭儒）1110323

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