竹東成立創生工作站 發展在地文化特色

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新竹縣竹東鎮公所提出「客庄竹東地方創生–文化產業化調查駐地工作站計畫」，23日正式設立地方創生駐地工作站「東林鄰舍」，盼藉工作站讓青年返鄉從事地方創生，發展具在地特色的文化產業。（竹東鎮公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹東鎮公所今天設立「東林鄰舍，地方創生駐地工作站」，鎮長張順朋表示，盼藉由工作站讓青年返鄉，從事地方創生工作，發展竹東在地特色的文化產業。

竹東鎮公所今天發布新聞稿表示，日前提出「客庄竹東地方創生–文化產業化調查駐地工作站計畫」，獲客家委員會補助款與公所配合款，共新台幣298萬元，今天正式設立「東林鄰舍，地方創生駐地工作站」。

工作站計畫主持人徐健智表示，竹東鎮早期以生產樟腦聞名，後來更有石油、天然氣、玻璃、煤礦及林木等產業發展，現在依地理位置與生活型態，可分成3個生活圈，包含外五里、內四里及鎮中心。

他說，每個地區都有不同課題，希望可以透過工作坊，進行對產業工藝及文化活動等調查，找出隱藏於竹東的特色DNA。

張順朋表示，駐地團隊將在計畫中扮演公共參與、青年返鄉、文化產業升級以及地方創生資源媒合的平台，透過資料收集、實地踏勘、鎮民訪談，歸納出竹東鎮的發展方向，成為竹東鎮地方創生奠定基礎。（編輯：李錫璋）1110323