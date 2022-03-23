戰機噪音會勘引發粉專論戰 中市綠營民代喊冤

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市南屯區的網路社群粉專最近因為戰機噪音會勘活動，引發兩派網友論戰，被砲火波及的民進黨台中市議員何文海今天表示，服務處是受邀參加會勘，並不是主辦單位。

國防部為了捍衛空軍演練正常化，去年曾拍攝影片「戰機噪音是安心的聲音」，民眾黨台中市議員參選人洪鑫任指出，日前發現有綠營市議員指派助理協助會勘戰機噪音，出現中央與地方不同調，在網路引發兩方粉專論戰。

洪鑫任認為，清泉崗空軍基地是守護全民的安全，加上共機擾台頻繁，應該支持戰機升空、守護國人，近日俄烏戰爭之際，台灣更該要有全民國防意識，更希望綠營議員不能因戰機噪音，而順從民眾意見要求戰機轉彎飛行，卻不願意去跟居民耐心溝通跟協調。

被影射的民進黨台中市議員何文海接受中央社記者採訪時指出，有網友於8日在地方社群「南屯大小事」貼出一份公文，公文內容為15日於楓樹里進行「戰鬥機噪音會勘活動」。

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何文海表示，這份公文是民眾自己發函給市府，並LINE給他的服務處助理詢問是否能到場了解，公文內皆未提到他的服務處。楓樹里是他的家鄉，家鄉的一切，他都有責任關切，因此請助理到場探究事件原委。

何文海說，戰鬥機噪音會勘是針對噪音，並非針對戰鬥機演習，包括居民在內都沒有要求台灣不能從事軍事演習，而只是希望能夠針對戰鬥機飛行的噪音與居住品質之間取得協調。他於107年辦理戰機噪音會勘時並未發生俄烏戰爭，而日前的會勘則是受邀參加，並非主辦單位。（編輯：卞金峰）1110323