台南強化肉豬場用藥把關 110年度抽驗全合格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，23日公布110年度共抽驗443場肉豬場，用藥檢測皆為合格。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，今天公布於110年度共抽驗443場肉豬場，乙型受體素及其他禁藥皆為零檢出，將持續輔導農民改善飼養環境，維持台南豬肉競爭力。

台南市動物防疫保護處今天發布新聞稿指出，豬肉是國人重要蛋白質來源，台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，110年度抽驗443場肉豬場，用藥檢測皆合格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市動保處長吳名彬表示，有關肉豬上市前的用藥把關，透過赴畜牧場及肉品市場進行採集豬血清及毛髮送驗，檢驗項目包含常用動物用藥品、動物用禁藥（包含乙型受體素），若檢出藥物會派員前往現場進行用藥訪查及移動管制，追蹤檢驗未合格前豬隻不得上市，避免違規產品流入市面。

台南市農業局長李建裕表示，台南市豬隻飼養量為全國第4多的縣市，除每年例行性抽驗外，動保處並積極輔導農民改善飼養環境，強化生物安全防疫措施及控制動物傳染病發生，以利減少動物用藥需求，把關牧場端產品安全，進而提升肉品品質，維護台南豬肉競爭力。（編輯：黃世雅）1110323