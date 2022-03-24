金門高粱酒系列產品 澎湖農會取得澎湖銷售代理

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（中央社澎湖縣24日電）金門高粱酒清香醇厚，是消費大眾喜歡的酒品之一，爭取澎湖地區銷售代理，澎湖縣農會與金門酒廠今天完成簽約，讓消費大眾可品嘗到正廠安全、價格合理的金門高粱酒，未來2縣也將朝契作高粱來生產。

金門高粱酒澎湖銷售總代理業務，今天由金門酒廠董事長黃怡凱與澎湖農會總幹事陳一正2人共同簽約，澎湖縣議長劉陳昭玲、金門縣政府財政處長孫國智、澎縣府農漁局長高吟秋與農會理事長王明忠等人在見場見證。

黃怡凱表示，澎湖與金門是姐妹縣，感謝之前在澎湖擔任消防局長時，澎湖農會首捐一部救護車給澎湖消防局，今天酒廠擴大市場行銷，除了與本島雲嘉南地區契作高粱外，系列酒品希望能與同為離島的澎湖合作，地區的代理業務由農會來協助，提供正廠安全又免稅的酒品，來供應給澎湖地區的民眾。

農會總幹事陳一正表示，飲酒要適量，一般民眾在宴會或小酌上，餐桌上大都有金門高粱酒等飲品，清香醇厚的酒味，更是饕客的最愛之一，為讓民眾喝到安全美味的金門高粱酒，積極向金門酒廠爭取澎湖地區的代理業務，終獲得酒廠同意，民眾可在農會各超市買到正廠安全、價錢合理的高粱酒。

陳一正也指出，澎湖早期高粱種植面積達2000公頃，但因人口外流與老化，導致廢耕地日益增加，高粱農作幾乎已無種植，期盼未來能與金門契作，縣府全力輔導耕種，再現高粱農作榮景。（編輯：陳仁華）1110324

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