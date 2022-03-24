自由潛水深度賽小琉球登場 首度外籍選手參賽

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）「第2屆台灣盃深度賽（2022 AIDA Taiwanese Cup）」22日至24日在小琉球舉行，國內外46名選手參賽，首度有國外選手參賽，台灣選手侯一明及黃文祥創全國紀錄。

這場賽事由台灣自由潛水發展協會、 女子的海 Ms.Ocean和台灣意潛自由潛水團隊主辦，在小琉球東南方海域進行，深度最深到105公尺。

主辦單位透過新聞稿表示，台灣選手侯一明成功在有蹼恆重下潛（CWT）以68公尺、雙蹼恆重下潛（CWTB）63公尺以及黃文祥在無蹼恆重下潛（CNF）62公尺創下全國紀錄。

縣長潘孟安今天在臉書（Facebook）介紹這場全國唯一的自由潛水深度賽，他表示，縣府協助邀請的日本選手廣瀨花子因為雙蹼恆重下潛（CWTB）75米、有蹼恆重下潛（CWT）80米2項優異的好成績，預計獲得賽事女子積分第1名。

潘孟安指出，過去沒有外籍選手在台灣參賽過，這次邀請5名國外選手參賽，縣府協助日本、韓國選手入境事宜，另外還有持有居留證的蘇格蘭、香港、美國選手，都到小琉球共襄盛舉。

潘孟安指出，賽事今年第2度到小琉球舉辦，遇到法規以及外籍選手入境的挑戰，縣府全力協助解決，希望讓這場海面下的運動盛事順利舉行，賽事更要安全第一，海面上與海面下都有戒護人員與船隻，讓選手們安心競技。

潘孟安說，自由潛水是指不攜帶水下供氧裝備的潛水運動，需要訓練、專業與勇氣，去年5名台灣選手遠征賽普勒斯自由潛水世錦賽，主辦單位卻撤下國旗，讓日本等10國串聯力挺，謝謝選手們的努力下，讓台灣被看見，今年更有選手在潛水衣上寫NO WAR反戰文字聲援烏克蘭人民，讓賽事國際化。

潘孟安說，自由潛水夥伴們跟他說，遍尋全國甚至亞洲各海域，小琉球是最好的自由潛水場域，超過90%愛好者到過小琉球自由潛水，更有超過6成選擇小琉球作為訓練基地，是全亞洲自由潛水的熱點。

潘孟安表示，潛水可以帶動觀光與運動資源，縣府期盼未來繼續合作，讓賽事成為常態例行賽事，也希望能到恆春半島舉辦巡迴賽，等到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，邀請更多國家好手到屏東自由潛水。

比賽22日至24日在小琉球舉行，預計今天下午5時結束。（編輯：黃世雅）1110324