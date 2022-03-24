天元宮吉野櫻週末滿開 賞花留意交管防疫

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新北市政府綠美化環境景觀處24日指出，包括淡水北投子溪，跟三芝三生步道等地近期櫻花盛開，尤其是知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」周邊吉野櫻正值花季，預計在這週末滿開，預估將湧入大批賞花人潮。（新北市景觀處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府綠美化環境景觀處今天表示，北海岸多處櫻花盛開，尤其是淡水天元宮的吉野櫻週末可望滿開，預估將湧入賞花人潮，呼籲民眾配合交通管制及防疫規定。

景觀處今天發布新聞稿指出，包括淡水北投子溪、三芝三生步道等地櫻花盛開，尤其是知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」周邊的吉野櫻正值花季，預計本週末滿開，將是最美的賞花時刻。

景觀處表示，「吉野櫻」全名「染井吉野櫻」，又名「東京櫻花」或「日本櫻花」，花色在花朵剛綻放時是淡粉紅色，在完全綻放時會逐漸轉白，目前天元宮花開約7成，花況略受近日降雨影響，民眾可把握本週最佳賞花時間。

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景觀處表示，朱銘美術館團隊將於26日下午2時30分在天元宮舉辦「櫻花的回憶」滴膠手作工作坊，讓民眾DIY可愛造型小吊飾，限量50組，將於25日中午12時開放線上預約30組，26日受理現場報名組，額滿為止。

景觀處表示，預估將湧現賞花人潮，呼籲民眾配合各項交通管制措施，並提醒在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，賞花請配合實聯制、量體溫、全程佩戴口罩，並保持安全社交距離。（編輯：張雅淨）1110324