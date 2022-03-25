議員指電扶梯、電梯逾年限 北市聯醫：適時汰換

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北25日電）台北市議員黃郁芬今天指出，聯合醫院內多座電梯、電扶梯已超過使用年限。聯合醫院表示，都有落實維護保養，並適時預防性汰換，以確保乘坐人員安全。

台北市議會今天舉行市長施政報告與質詢，無黨籍議員黃郁芬表示，台北捷運新埔站日前發生電扶梯無預警下滑意外，才揭露有多座電扶梯已超過使用年限，她進一步調閱資料後發現，聯合醫院也有將近7成、91座電梯逾期使用，恐影響醫護及市民安全。

黃郁芬指出，聯醫陽明院區、和平婦幼院區及院本部內所有電梯都已超過使用年限，和平婦幼院區就有15台用了27年，陽明院區更有6台用了36年，非常誇張，而電扶梯也有10座已經超過使用年限。

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黃郁芬強調，電梯與電扶梯的安全非同小可，要求市府於一個月內擬定逾期電梯與電扶梯的汰換計畫，不要置市民安全於不顧。柯文哲對此表示同意。

聯合醫院晚間透過新聞稿回應，使用年限是指財產管理所訂的最低使用年限，不是電梯或電扶梯的耐用年限，院內所有電梯或電扶梯都會委託專業廠商定期維護保養，並落實雙週檢查1次、法定月檢、年檢及不定期抽查檢測等，且會按實際狀況適時預防性汰換，以維護乘坐人員安全。（編輯：張銘坤）1110325