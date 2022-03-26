爭取金門大橋比照澎湖模式 由中央接管維護管理

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣政府今天提出比照澎湖跨海大橋模式，接管金門大橋通車後維護管理作業，以及建請在金門設立風景區管理處等3項提案，獲交通部允諾協助推動地方重大建設發展。

交通部長王國材原定今天視察金門大橋施工進度，受金門地區濃霧影響，班機取消未能成行。在松山機場候機時，金門縣長楊鎮浯、秘書長陳祥麟及立委陳玉珍與王國材、高公局長趙興華，路政司長林福山商議金門大橋工程進度等議題。並獲正面回應，後續縣府將正式向中央遞送提案計畫，再責相關單位研析，持續共同推動地方重大建設發展。

金門縣府發布新聞表示，3項建請中央提案包括「依比例分擔金門大橋建設計畫因物價大幅上漲等不可抗力因素所增經費」、「將金門大橋定位為國道或省道等級並接管通車後維護管理作業」，以及「比照澎湖跨海大橋模式接管金門大橋通車後維護管理作業」。

縣府工務處說明，到3月中旬金門大橋預定進度97.12%，實際工程進度96.93%。目前工程重點工項在深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，預定下半年完工。

其中，金門大橋工程受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重、物價大幅上漲等影響經費增加，屬不可抗力因素，基於財政負擔公平性，縣府依行政院民國105年8月公函函示事項，建請中央依2/3比例分擔所增經費，並請納入112年中央政府預概算作業，縣府則依1/3比例負擔增加經費。

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楊鎮浯說明，考量地方政府財政及人力條件限制，請中央將金門大橋定位聯絡重要港口、機場、政治、經濟、文化中心的海上特殊公路橋梁，並視為國道或省道等級。

比照澎湖跨海大橋納入省道系統，由公路總局維護、管理及編列經費模式，納入交通部公路系統，責成所屬機關接管金門大橋維管相關事宜，以及由中央逐年負擔金門大橋通車後維護管理經費需求，路面交控日常維護則由縣府辦理。另外，針對金門地區觀光議題，建議交通部觀光局在金門成立風景區管理處。（編輯：孫承武）1110326