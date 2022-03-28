關西鎮遭棄置不明廢土 環局將送驗釐清是否有毒

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新竹縣關西鎮民28日到縣府陳情表示，北山里後山遭違法傾倒不明廢土，憂心影響環境，新竹縣長楊文科（前中）接下陳情書並表示，將成立專案小組，增加夜間攔查路檢，避免廢棄物隨意丟棄、影響水源等。中央社記者郭宣彣攝 111年3月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣關西鎮民今天到縣府陳情表示，北山里後山遭違法傾倒不明廢土，憂心影響環境，縣環保局回應，已要求行為人清除現場廢棄物，也將在4月8日前往開挖送驗，釐清是否有毒。

針對關西鎮民今天到新竹縣政府陳情，指家園遭廢棄物堆置事件，如在北山里後山被違法傾倒不明廢土，縣長楊文科說，縣府將成立專案小組，避免廢棄物隨意丟棄、影響水源等，造成嚴重民生問題。

新竹縣環保局表示，現場只有少量廢棄物，絕大多是剩餘土石方，已會同新竹地檢署主任檢察官及環保署北區督察大隊至現場勘查，並要求行為人清除現場廢棄物並辦理緊急應變，以防止雨水沖刷土石滑落。

環保局表示，預計4月8日再次前往現場開挖送驗，釐清此批廢棄物是否有毒。

為防堵不肖業者偷倒廢棄物，關西鎮民今天也要求縣府加裝監視器及攔檢，對此，楊文科說，將由新竹縣政府警察局長召集新埔警分局、關西分駐所，針對關西專案處理。

楊文科表示，將進行人力盤點及調配，並增加夜間攔查路檢，加強盤查。另外，環保局在鎮內重要路口有裝設2支監視器，目前將通盤檢討監視器裝設地點，並加強維護監視器。（編輯：李錫璋）1110328