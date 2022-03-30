鎮瀾宮列專案報告遭否決 藍綠意見大不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大甲鎮瀾宮董事長設籍資格日前引發爭議，台中市議會30日召開程序委員會，民進黨籍議員施志昌（左3）等人提案，要求市府對鎮瀾宮組織章程爭議進行專案報告，施志昌強調，並沒有要侵犯及干預宗教自治與選舉，期待看到市府面對市民的爭議與問題。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3年30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）大甲鎮瀾宮董座設籍日前引發爭議，民進黨台中市議會黨團今天提案要求市府進行專案報告，國民黨團認為題目點名鎮瀾宮，充滿主觀攻擊性，主席以未有共識裁示不列案。

鎮瀾宮董座設籍日前引發爭議，台中市議會今天召開程序委員會，民進黨團提案，要求市府對鎮瀾宮組織章程爭議進行專案報告，國民黨團認為，專案報告點名「鎮瀾宮」太過針對性，且有干涉宗教自由疑慮，藍綠對於是否將該案列入專案報告，引發論戰。

民進黨籍市議員施志昌表示，鎮瀾宮這麼多爭議，尤其在董事會的選舉上明顯不符合組織章程。過去村里長是當然的信徒代表，卻因不符合組織章程的董事會修改後產生爭議，這些信徒代表以及地方鄉親都很困惑，這次專案報告就是要請市府調查並向議會報告。

施志昌強調，並沒有要侵犯及干預宗教自治與選舉，期待看到市府面對市民的爭議與問題，但卻因沒共識而未列專案報告，匪夷所思。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團書記長吳瓊華則表示，民進黨團所提專案報告題目充滿主觀攻擊性，這類引導式未審先判的命題，將造成市府無法客觀提供資訊，民眾容易被題目誤導、形成錯誤認知，宗教團體並非不能監督，但匡出特定對象來檢討宗教團體的制度不宜、不妥。

台中市民政局長吳世瑋指出，市府對所有宗教團體選舉結果均只能備查是否依章程完成，鎮瀾宮的董監事選舉已在2018年送府備查，依法令若信徒有異議，須由信徒代表向法院提出訴訟。（編輯：謝雅竹）1110330