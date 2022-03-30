桃園舞蹈教師確診曾到宜蘭授課 相關學生均採檢

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宜蘭縣政府表示，一名桃園舞蹈老師29日確診染疫，日前曾到羅東國中與一處舞蹈教室授課，其團隊成員也確診但暫無案號，縣府30日公布相關活動足跡，提醒足跡重疊民眾加強留意自身健康狀況。 （宜蘭縣政府提供） 中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月30日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣政府今天表示，一名桃園的舞蹈老師昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因她日前曾到羅東國中與一處舞蹈教室授課，衛生局已針對學生採檢。

宜蘭縣衛生局發布新聞稿指出，案23258、案23275與暫無案號的3名20多歲女性，為桃園舞蹈老師團隊。案23275日前確診後，案23258與暫無案號的女子隨後也確診。因案23258日前曾到羅東國中授課，衛生局今天已針對羅東國中約1700師生全面篩檢，其中主要授課的舞蹈班40多名學生經採檢後都是陰性，其他學生的採檢報告明天出爐。

此外，案23258也曾在22日、24日、25日及29日到過位在宜蘭市的喜姆比舞蹈藝想空間舞蹈教室上課，近30名學生也將陸續接受採檢。

衛生局表示，暫無案號的20多歲女子近來雖沒有進入羅東國中校園，但曾於22日下午到過員山鄉菓風糖果工房，22日及24日曾到過宜蘭市女中路3段的武淵堂足體養身宜蘭親子館，相關足跡已完成消毒，呼籲曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快到社區篩檢站接受篩檢。（編輯：李錫璋）1110330