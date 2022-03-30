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新北性別友善廁所 全齡皆適用、生理用品免費取

2022/3/30 19:18（3/30 19:31 更新）
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新北市市民廣場地下1樓的性別友善廁所30日正式啟用，女性還可透過智慧取物機，免費取用生理用品。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
新北市市民廣場地下1樓的性別友善廁所30日正式啟用，女性還可透過智慧取物機，免費取用生理用品。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府改造市民廣場地下樓的性別友善廁所今天啟用，也掛牌認證標章，除不分性別、年長者到嬰幼兒都有適用的獨立如廁空間，女性且可透過智慧取物機，免費取用生理用品。

新北市政府今天啟用市民廣場地下1樓的2座性別友善廁所，市府秘書室表示，包括2019年在市民廣場1樓打造的「性別友善廁所」，3座廁所都取得市府環保局的標章，象徵「性別無分化、友善不侷限」的概念。

秘書處說，性別友善廁所屬於親子共用、全齡友善、無障礙設備。廁所中設「多元生理用品放送機」，女性當月經來臨時，可獲得體貼的免費生理用品，實現月經平權救急的概念。

市府環保局主任秘書陳美玲接受中央社記者訪問表示，「新北市性別友善廁所標章申辦計畫」將性別平等、使用隱私、如廁安全及衛生列為標章評核項目；新建或改整建廁所時可將性別友善納入考量，環保局會同性平委員實際考核與勘查通過後，核發標章。

她說，目前就只有市府這3座性別平等友善廁所獲得標章，希望市府帶頭示範，民間也可一起帶動，不但外觀標示有馬桶、蹲式馬桶、或小便斗、更衣室、照護床、親子廁間等，都提供獨立的空間，讓每個人都享有隱私，彼此尊重，讓市民如廁感到安心自在。

秘書處表示，廁所設置3道安全機制，廁間隔板高度採頂天落地以加強隱私；都設有緊急救助鈴，中控室可立即因應；廁所出入口處設置監視器以確保周遭環境安全。

到場宣布啟用的市長侯友宜接受聯訪表示，全性別的友善廁所尊重性別平等，如女性剛好碰上生理期，也可及時獲得資源，讓月經不再汙名化，月經平權就從性別友善廁所開始。（編輯：李錫璋）1110330

新北市市民廣場地下1樓2座性別友善廁所30日啟用，市府秘書室表示，包括2019年在廣場1樓打造的性別友善廁所（圖）在內，共3座廁所都取得環保局標章，象徵「性別無分化、友善不侷限」的概念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
新北市市民廣場地下1樓2座性別友善廁所30日啟用，市府秘書室表示，包括2019年在廣場1樓打造的性別友善廁所（圖）在內，共3座廁所都取得環保局標章，象徵「性別無分化、友善不侷限」的概念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
新北市政府30日啟用位於市民廣場地下1樓的2座性別友善廁所，皆掛有環保局認證標章，空間屬於親子共用、全齡友善、無障礙設備。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
新北市政府30日啟用位於市民廣場地下1樓的2座性別友善廁所，皆掛有環保局認證標章，空間屬於親子共用、全齡友善、無障礙設備。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月30日
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