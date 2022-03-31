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台南小黃公車開進七股 全市路線增至15條

2022/3/31 13:53（3/31 14:51 更新）
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台南市政府交通局31日在七股區舉辦新增3條小黃公車路線通車典禮，台南市長黃偉哲（前左）出席體驗試乘。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月31日
台南市政府交通局31日在七股區舉辦新增3條小黃公車路線通車典禮，台南市長黃偉哲（前左）出席體驗試乘。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月31日
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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市政府在偏遠地區開辦「小黃公車」，盼補足公共運輸不足缺口，今天新增七股區3條路線開始營運，至今共15條路線提供服務，另有北門、將軍地區路線將於4月通車。

台南市政府交通局今天在七股區舉辦「藍26」、「藍27」、「藍28」3條小黃公車路線通車典禮，台南市長黃偉哲致詞表示，小黃公車已是被民意肯定的交通建設，陸續服務偏遠地區居民，用公車票價就能享受計程車服務，市府並將持續規劃路線，為計程車業者、民眾、市府創造多贏。

台南市交通局長王銘德表示，今天正式通車的3條路線每天都有6個固定班次，另可預約叫車，預約方式比照其他路線，需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5時前，以電話或「大台南公車APP」內小黃公車預約功能預約，可預約時段為上午6時至晚間10時，預約地點距離站牌1公里內可到府接送。

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王銘德指出，此次3條新路線服務地區，有些不在主要幹道上，例如佳里榮民之家，以往公車需特地繞駛，每週只有二、四、六各2班次，不一定能配合住民外出就醫、採買時間，以小黃公車取代後，營運更有效率，又可依需求預約班次時間，優化原有路網，更針對過去無公共運輸服務地點加以補足。

他說，加上今天通車的3條路線，台南市目前共有15條小黃公車路線提供服務，北門區「藍4」、將軍區「藍14」、「藍15」則預定於4月正式通車，規劃中的官田、南化等路線預定在今年上半年營運。（編輯：張芷瑄）1110331

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