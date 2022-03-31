17歲李羽芸泰國奪冠 女網青少年排名闖進前百

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網球女將李羽芸參加泰國「國際青少年J1一級賽」雙打榮獲冠軍，她的球齡只有8年，但生涯累積14冠，國際排名一舉衝上95。（吳顯森服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3年31日

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）年僅17歲的網球女將李羽芸，參加泰國「國際青少年J1一級賽」雙打榮獲冠軍，她的球齡只有8年，但生涯累積14冠，國際排名一舉衝上95，也是首度闖進百名之內。

台中市大雅人的李羽芸贏得生涯第14座女雙冠軍，載譽歸國，昨天帶著戰功獎盃，與台中市議員吳顯森、大雅區三和里里長廖顯彬分享榮耀，吳顯森、廖顯彬致贈加菜金。李羽芸4月7日將前往保加利亞參加一級賽，力拚第15冠入袋。

吳顯森今天透過文字稿指出，李羽芸近半年先後在印度、澳洲、秘魯、巴拉圭、立陶宛、泰國等國角逐8項青少年賽事，國際青少年J1一級賽雙打決賽11日在泰國曼谷暖武里舉行，李羽芸搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，積分達557，國際青少年排名衝高至95。

廖顯彬回想，李羽芸國二時，本要轉學到山城一所國中，但體育班因故無法成立，校方限期李羽芸轉走學籍。因李羽芸長時間需在國外打球，無法像一般學生一樣到校就讀，多數學校都拒收。

李羽芸的阿姨蔡慧君擔心她淪為流浪學生，後來在吳顯森幫助下，李羽芸到大華國中就讀，出國比賽無後顧之憂，回來就恢復正常上課，功課作業、評量考試一樣都不少。

吳顯森說，培養一個國際級選手的花費無法估計，好在矽品公司願意贊助，每年透過大雅區教育發展協會，協助將培訓費交給李羽芸的媽媽，讓她得以帶著李羽芸出國比賽。（編輯：屈享平）1110331