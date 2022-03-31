戀戀菊島樂音傳 為自己寫一首歌齊傳唱

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（中央社澎湖縣31日電）「為自己寫一首歌」正在澎湖5鄉1市傳唱著，除了展現澎湖人音樂創作天份外，整個菊島更是處處充滿著音樂與歌聲，讓人感到幸福快樂。

由民歌手小烏鴉陳宏銘發起的「戀戀菊島樂音傳」活動，目前正在澎湖5鄉1市展開，其中還安排有詞曲創作研習班，鼓勵所有參加的民眾發揮巧思創作，為自己寫一首歌，讓參加民眾感到成就感，並將在2日的鼎灣文創園區內發表所創作的新歌。

陳宏銘告訴中央社記者時表示，「戀戀菊島樂音傳」活動，己分在湖西、西嶼及白沙等3個鄉巡迴開講，現場與民眾分享詞曲創作的經驗，並以風趣簡易的方式，引導參加民眾一起即興共同創作「為自己寫一首歌」新歌，如白沙鄉的「愛在白沙」、「湖西的心最美」等，唱出最具地方文化特色的歌曲，讓島內處處充滿著歌頌的樂音。

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陳宏銘表示，澎湖是一個充滿創作氛圍的島嶼，對於澎湖鄉親參與創作的熱情，相當感動，尤其是都能夠在短短的1個小時內，發揮巧思，共同創作出一首歌，從歌聲中，看見澎湖鄉親音樂創作的軟實力，期盼首次推出的「戀戀菊島樂音傳」活動的引導下，讓澎湖到處充滿著音樂。

「戀戀菊島樂音傳」活動，全縣5鄉1市已完成湖西、西嶼及白沙等3個鄉巡迴開講，並將在4月2日的鼎灣文創園區內發表所創作的新歌，其餘包括離島的七美、望安和馬公市，則將在清明連假後陸續展開巡迴，歡迎對音樂詞曲創作有興趣民眾參與。（編輯：黃世雅）1110331