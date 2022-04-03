中市清潔隊改裝街道吸塵器 吸除落葉掃街更便利

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台中市環保局中西區清潔隊利用回收的PVC管改造成吸塵器，裝設於掃街車，「街道吸塵器」在吸除落葉同時完成打掃與裝袋，縮短工作時間。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市環保局中西區清潔隊利用回收的PVC管改造成吸塵器，裝設於掃街車，「街道吸塵器」在吸除落葉同時完成打掃與裝袋，將落葉裝袋運送的時間由2小時縮短為30分鐘。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，中西區清潔隊利用回收的PVC管改造成吸塵器，裝設於掃街車，協助吸除落葉，同時完成打掃與裝袋，本來需要2小時縮短為30至40分鐘，道路清掃工作更有效率。

中西區清潔隊長李秋靜表示，以PVC管回收再利用，就像家用吸塵器般便利，可使用於車流量較少的路段

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掃路班隊員陳淑貞指出，負責鄰近精明商圈的大隆路段，工區長度大約200公尺，碰到落葉期通常在清晨5時開始清掃，約3個小時完成道路兩側清掃，再花費約2小時才能將落葉裝袋清運完成，有「街道吸塵器」的輔助，一口氣完成後續的裝袋、清運工作，使用起來順手、方便。

環保局長陳宏益表示，台中各主要道路與交通門戶都有環保英雄不怕髒、不怕苦、不怕難用心維護，環保局會持續運用巧思，提供機具設備及輔助工具讓第一線勤務更有效率、便利、安全。（編輯：謝雅竹）1110403