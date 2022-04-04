高市地下管線破管漏水 搶修停水約1400戶

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高雄市三民區九如二路與博愛一路口4日清晨路面出現漏水凹陷，市府水利局表示，因地下管線破管漏水，需辦理停水搶修，停水戶數約1400戶，預計下午3時30分復水。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市三民區九如二路與博愛一路口，今天清晨路面出現漏水凹陷，員警到場交管。市府水利局表示，因地下管線破管漏水，需辦理停水搶修，停水戶數約1400戶，預計下午3時30分復水。

高雄市三民區九如二路與博愛一路口今天清晨5時多，路面大量漏水凹陷，員警獲報至現場管制交通。台灣自來水公司也緊急派員於上午6時20分至現場設置交維設施。

市府水利局上午發布訊息表示，台灣自來水公司第七區管理處正在進行漏水搶修，上午8時10分進場開挖，上午10時10分初步確認漏水點，並於上午10時30分開始辦理停水搶修。

停水範圍包括三民區博愛一路以西，九如二路以北，熱河二街以南，嫩江街以東，影響停水戶數約1400戶，停水時間自上午10時30分至下午3時30分，合計5小時。（編輯：謝雅竹）1110404