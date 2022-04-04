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嘉市最溫暖兒童節禮物 144組書桌椅伴讀弱勢學生

2022/4/4 15:53（4/4 16:06 更新）
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嘉義市家長協會40多名志工4日齊聚在港坪運動公園風雨球場，等待大貨車載來144組書桌椅，眾人以接力方式，逐一搬運書桌、書櫃、椅子。中央社記者姜宜菁攝 111年4月4日
嘉義市家長協會40多名志工4日齊聚在港坪運動公園風雨球場，等待大貨車載來144組書桌椅，眾人以接力方式，逐一搬運書桌、書櫃、椅子。中央社記者姜宜菁攝 111年4月4日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）嘉義市家長協會理事長陳國慶在林森國小榮譽會長賴再興牽線下，成功引進高雄愛心書桌團的144組書桌椅，40多名志工今天協助搬運，要送給弱勢家庭學生一個最溫暖兒童節禮物。

陳國慶說，社會經濟態勢不斷改變，大部分家庭固然豐衣足食，但仍有少數弱勢家庭需要投入社會資源改善其就學及學習環境，希望此次愛心書桌捐贈會引起拋磚引玉的效益。

嘉義市政府教育處指出，各校事先調查，包括崇文國小23組、志航國小18組、北園國小18組、蘭潭國中5組等，共15校144組。

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嘉義市家長協會今天40多名志工齊聚在港坪運動公園風雨球場，等待大貨車載來144組書桌椅，眾人以接力方式逐一搬運書桌、書櫃、椅子。嘉義國中和蘭潭國中雇用搬家公司，將書桌椅直接送到學生家中，也有少數學生前來領取。

教育處長林立生表示，非常感謝嘉義市家長協會，一路走來始終為學生營造更優質的讀書環境、創造更好的學習效益而努力，如同嘉義市長黃敏惠所言「苦不能苦孩子、孩子是我們的未來」，只要對學習有所助益，市府隨時攜手家長協會共同努力。（編輯：陳仁華）1110404

嘉義市家長協會理事長陳國慶在林森國小榮譽會長賴再興的牽線下，成功引進高雄愛心書桌團的144組書桌椅，要送給弱勢家庭學生一個最溫暖的兒童節禮物。中央社記者姜宜菁攝 111年4月4日
嘉義市家長協會理事長陳國慶在林森國小榮譽會長賴再興的牽線下，成功引進高雄愛心書桌團的144組書桌椅，要送給弱勢家庭學生一個最溫暖的兒童節禮物。中央社記者姜宜菁攝 111年4月4日
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