國營事業上工前篩檢 高雄港區要陰性證明才能通行

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）明天是清明連假後首日上班日，高雄4大國營事業中鋼、台電、中油、台船的關鍵基礎作業人員須有快篩陰性證明才能上班，另要進入高雄港管制區也要有今天後的快篩或PCR陰性證明才行。

為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響產能及民生需求，高市府昨天公布國營事業關鍵基礎作業（紅區）人員防疫加嚴措施，包括員工需家用快篩陰性才能上班，員工和外包商生病先請假、不要入廠，如仍需入廠也要有陰性證明。

此外，員工同住家人如有疑似症狀，也建議快篩。連假期間有接到通知篩檢簡訊或曾前往各縣市確診個案公共場所活動史，也建議先到社區篩檢站快篩。

高市府衛生局今天接受中央社記者訪問表示，加嚴措施已與中鋼、台電、中油、台船等高雄4大國營事業開會討論、取得共識，將由國營事業自購家用快篩試劑，並決定哪些人為關鍵基礎作業人員，給予試劑篩檢後回報結果，陰性即可上班。

衛生局表示，國營事業不需另提計畫給衛生局，可自行採購家用快篩試劑給關鍵基礎作業人員，關鍵基礎作業人員篩檢陰性可上班，若陽性則通報並轉PCR（核酸檢測）採檢，以PCR採檢為準，如PCR採檢陰性，就可回去上班。

此外，台灣港務公司今天也公布高雄港相關防疫管制措施，4月6日上班日進入高雄港區相關工作人員，需持4月5日後的PCR或快篩陰性證明，才能進入高雄港區作業。

高雄港務分公司表示，因應快篩需求，今天下午2時起，將在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區的港區工作人員現場快篩。

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至於其他中島區以外的各貨櫃中心，則由貨櫃航商或專用碼頭業者比照國營事業，統合所屬員工及配合廠商進行快篩。高雄港務分公司對中央社記者表示，廠商和業者這2天可造冊向港務公司領取快篩試劑，或自購試劑向港務公司申請補助。

高雄港務分公司表示，4月6日中午12時前，港區工作人員可進港後在快篩站進行快篩；4月6日中午12時後，均須備妥快篩或PCR陰性證明，才能進入港區。採快篩者應將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明。（編輯：謝雅竹）1110405