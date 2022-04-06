雅閣會館群聚再增22例 高市連3天採檢娛樂場所

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄今新增37例本土個案，其中與雅閣會館相關就有22例。市長陳其邁宣布，即日起連3天將擴大採檢特定娛樂場所，員工除需有PCR陰性證明才能上工，也應接種至少2劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，高雄今天新增37例本土個案，其中22例為雅閣私人會館群聚感染，6例為目前匡列隔離中陰轉陽，另有4例則是案25005接觸者，5例為案22153接觸者。

陳其邁下午在防疫會議後記者會指出，今天新增病例主要是與雅閣私人會館群聚感染相關，疫調過程中發現有些流動工作人員從特定場所來雅閣工作，市府為此決定自即日起擴大採檢歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、咖啡事業店等特定娛樂場所至8日，希望把風險降到最低。

陳其邁說明，市府希望包含流動工作人員的所有人員在最近3天都要接受擴大採檢，也就是需有PCR採檢陰性證明才能提供服務，且採檢完營業也務必遵守規定。員工需接種2劑疫苗滿14天，若已打滿2劑疫苗3個月以上，也應接種第3劑疫苗，否則不能服務。

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此外，因應中央流行疫情指揮中心規定，員工在4月30日前除了需接種疫苗，也仍須每週進行1次快篩，確認為陰性證明才能工作。所有進入場所的顧客也應打滿3劑疫苗，市府將自8日起開始不定期稽查，拜託所有業者配合。

陳其邁重申，這段時間有很多南北移動，像是今天幾例去過台中的個案，或是前幾天公布的春節衍生群聚案例，但雅閣會館群聚是目前風險較高，且可能外溢其他場所的地方，相關措施也務必拜託市民見諒配合。（編輯：黃世雅）1110406