台中新增4確診者 清明連假訪友出遊染疫

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台中市政府前往新社地區設前進指揮所及快篩站，台中慈濟醫院也配合台中市衛生局，為新社高中師生及鄰近鄉親做快篩。護理師安撫害怕做PCR採檢的學生。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市今天新增4名本土確診個案，均在清明連假時因親友來訪、出遊時染疫，另有3例未有全國案號，新社高中出現確診學生，停課10天，市府在相關足跡已完成清消。

台中市政府今天下午召開防疫記者會，市長盧秀燕親自主持並宣布，台中市今天新增4例本土確診個案以及3例未有全國案號的確診者，分別為80多歲的男性以及他的太太、20多歲的女性、30多歲的男性、20多歲的男性以及2名國中生。

衛生局長曾梓展表示，80多歲的阿公（案26149）和太太同住，他因行動不便，平常由外籍看護照顧，4日兒子自北部返家過節，後因身體出現症狀，北返後確診，阿公採檢陽性，住院治療中，太太採檢陽性（目前無案號），外籍看護採檢陰性。3人無公共足跡。

另名20多歲女性（案26150）已打3劑疫苗，1日到北部訪友，5日返回台中，7日採檢確診，而她的北部友人也在7日確診。匡列同住3家人、5職場同事，採檢皆陰性，居家隔離中。

30多歲男性（案26252），2日至4日與女友到小琉球旅遊，居住的背包客棧因老闆與遊客陸續確診，匡列居家隔離，7日採檢確診，Ct值18，他的女友採檢陰性、居家隔離中，活動足跡都已完成清消。

20多歲的男性在清明連假時返回嘉義，4日和曾到過小琉球的友人唱KTV，友人在5日確診，他在7日採檢確診，Ct值19。

曾梓展說明，清明連假時，有北部親友投宿到新社親戚家，7日北部親友確診，匡列新社家族11人採檢，2人陽性為就讀新社高中國中部的2學生。

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教育局長楊振昇表示，新社高中有學生確診，全校停課10天，另家族中其他人分別就讀豐原高商、新社國小、新社幼兒園，均預防性停課1天。另弘文中學有3學生與確診者接觸，全班師生到醫院快篩、自主健康管理。

衛生局表示，今天接獲外縣市個案台中足跡點，包括台中金典酒店、廣三SOGO、牛角日本燒肉專門店、金典綠園道商場、7-11金典門市、梧棲漁港內海產店、麥當勞台中新大雅店、新社區西月湖農園、和欣客運弘光大學站等處，已通知業者清消，呼籲足跡重疊者可至快篩站篩檢，並自我健康監測。（編輯：黃世雅）1110408