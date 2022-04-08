大甲媽9天8夜遶境起駕 信徒祈求疫情平息

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（中央社記者蘇木春台中8日電）大甲鎮瀾宮媽祖今天晚上起駕，展開9天8夜遶境進香活動，今年受疫情升溫影響，到場的人潮與往年相較減少，媽祖鑾轎晚間11時在信徒的簇擁下出發，信徒祈求疫情能盡快平息。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，路程達340公里，沿途包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義，年年吸引百萬香客參與。今天晚間11時遶境起駕，預計4月17日回鑾安座。

今天一早許多信眾前往廟宇參拜，台中市長盧秀燕也前往視察防疫情形。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤接受媒體採訪指出，配合中央COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，參加遶境的民眾必須完成3劑疫苗接種，並向廟方申請「疫苗3OK」識別證，至今已經發出10萬張。

下午近5時，親民黨主席宋楚瑜與台中市副市長陳子敬、鎮瀾宮董事長顏清標等人參與媽祖上轎儀式，共同將媽祖神像請上神轎。顏清標致詞時表示，因為疫情關係，他要請所有的點心攤，以餐盒提供食物給民眾，且不開放鑽轎底，待疫情撲滅後，要怎麼鑽都沒關係，請民眾共同合作。

宋楚瑜說，大甲媽祖遶境是世界重要的宗教活動之一，因為疫情呼籲民眾戴好口罩，必須遵守防疫規定，在媽祖的保佑之下，相信疫情很快就會度過難關。

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入夜後，越來越多信眾往廟周邊聚集，陣頭也逐一前往廟前廣場表演，因近日疫情升溫，到場的人潮與往年相較減少，但現場仍是熱鬧非凡，廟方晚間7時30分，還施放巨型天燈祈福，但天燈僅升空約2分鐘就意外墜落，引發議論。

媽祖鑾轎晚上11時在起馬炮3聲巨響後起駕，由前總統馬英九、台中市副市長黃國榮等人一起扶轎，鑾轎從正殿緩緩向外前進，許多信眾雙手合十圍繞在鑾轎四周，在隆隆的煙火聲中，展開9天8夜的遶境進香活動。（編輯：張佑之）1110408

大甲鎮瀾宮媽祖8日晚上起駕，展開9天8夜遶境進香活動，下午親民黨主席宋楚瑜（左2）與鎮瀾宮董事長顏清標（右）等人參與媽祖上轎儀式，共同將媽祖神像請上神轎。中央社記者蘇木春攝 111年4月8日

大甲鎮瀾宮媽祖8日晚上起駕，展開9天8夜遶境進香活動，入夜後越來越多信徒湧入廟內參拜。中央社記者蘇木春攝 111年4月8日