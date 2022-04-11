中市議員施志昌PCR陰性 同餐會24名議員快篩全陰性

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民進黨籍台中市議員施志昌（圖）因助理確診，他11日上午前往醫院進行緊急核酸檢測（PCR）採檢，結果為陰性，採檢後入住防疫旅館，進行居家隔離。（施志昌提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨籍台中市議員施志昌的助理確診，施志昌今天進行PCR檢測結果陰性；9日，施志昌曾與民進黨籍24名市議員出席同場餐會，24人快篩結果陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫。施志昌服務處一名助理10日晚間確診，台中市衛生局今天上午8時安排施志昌搭乘防疫計程車至醫院進行緊急核酸檢測（PCR）採檢，施志昌採檢後入住防疫旅館。

施志昌透過文字訊息指出，他到醫院做PCR篩檢，依據2種PCR檢測方式皆確定為陰性；雖為陰性，但他即日起依循防疫規則，隔離10天及進行7天的自我健康管理，期間還需2次PCR及1次快篩。

他說，隔離期間，民眾若需陳情，可透過臉書（Facebook）、IG與line@向他反映，4月21日解隔離後，會依據相關防疫規定重回台中市議會議場；他與助理們皆已接種3劑疫苗。

副總統賴清德9日曾南下參加團結餐會，出席者有立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、林靜儀、莊競程、張廖萬堅等人，民進黨多名台中市議員也到場。

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民進黨黨團總召江肇國表示，除施志昌PCR結果陰性外，9日出席餐會的24名市議員快篩結果也是陰性；但未來出席議會或是在外跑行程，議員們都會持續注意自身健康狀況並配合防疫措施。

因有議員助理確診，台中市議會今天為定期會第1天，在議員人數過半後，順利開會。但市議會祭出防疫措施，已啟動各項因應措施，全會進行清消，要求直接接觸者暫不進入議會，間接接觸者須快篩陰性始得進入本會，此次定期會將採「現場」及「視訊」雙軌並行方式進行。（編輯：陳仁華）1110411