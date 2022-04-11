疫情升溫 嘉市補教業人員每週至少快篩1次

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）國內本土COVID-19確診個案增加，嘉義市政府今天表示，即日起實施補習班及兒童課後照顧中心相關從業人員，每週應至少快篩1次，並主動公告快篩結果，守護孩童健康。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，經與嘉義市補習教育發展暨品保協會取得共識，嘉義市補習班及兒童課後照顧中心相關從業人員，即日起每週應至少實施自主性快篩1次，並主動公告快篩結果，讓家長知悉，以保障從業人員安全，也讓學生及家長放心。

嘉義市長黃敏惠指出，補習班及兒童課照中心是學生課後學習的重要場所，人員密集且容易發生傳染病群聚感染，籲請補教業者務必配合，共同合作防堵疫情，守護孩童健康。

林立生指出，嘉義市實施預防性停課措施，若補習班及課照中心教職員生有1人確診，全班停課10天；若班內有居家隔離者，全班至少停課2天；有1人收到自主健康管理單或是收到相關通知並有症狀者，則授權補教業者自行決定至少停課1天，停課期間應持續落實清潔消毒工作。

教育處提醒，補習班及兒童課後照顧中心業者若知悉教職員生具有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染風險時，應主動通報，並啟動相關預防性停課配套措施及清消工作。

另嘉義市111年度「國民中小學推動游泳教學」因受國內疫情影響，相關課程暫緩辦理，未來將視疫情狀況再行評估復辦。（編輯：陳仁華）1110411