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高雄新增29確診多與娛樂場所相關 2例疫調中

2022/4/11 16:22（4/11 21:36 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高市府今天宣布新增29人確診COVID-19，仍以娛樂場所為主，包含雅閣、屏東小吃部共新增13人，居隔轉陽11人中9人也與娛樂場所有關；另3例外縣市足跡衍生、2例疫調中。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，今天中央流行疫情指揮中心公布高雄有32例確診個案，但其中有2名戶籍在高雄的確診者，可傳染期都在新北活動，還有1名生活居住工作都在雲林，因此分別轉列新北、雲林個案。

陳其邁表示，高雄市今天新增29例確診中，仍以娛樂場所衍生群聚感染為主，共13例，並有11例居隔期間陰轉陽（含1例台中婚宴衍生、1例花蓮風險足跡重疊），還有2例是花蓮旅遊衍生、1例與台北市風險足跡有關；並有2例今天上午確診，仍在疫調中。

陳其邁也說，高雄市目前確診者足跡相對清楚，娛樂場所群聚案已在收斂中，但隨台灣疫情升溫，感染源難釐清，南北、外縣市移動風險增加。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，新增確診個案中有5例是雅閣會館相關工作人員、顧客到「囍門Bistro」聚會染疫，再傳染給同住接觸者，屏東天上人間小吃部也新增8名高雄市籍民眾確診；此外，居隔期間陰轉陽部分，還有雅閣相關6人，還有1314科技酒店、大帝國、帝堡酒店傳播鏈衍生3人，都屬娛樂場所傳播鏈。

潘炤穎公布確診個案足跡，包含好樂迪KTV高雄三多店、享溫馨KTV巨蛋店、Masyeo Bistro馬秀餐酒館、呷味鱻海鮮熱炒、西部牛仔PUB、緹娜複合式酒館、海底撈火鍋高雄遠百店、華饌湯包麵食館巨蛋店、大哥大涮牛肉、串本市場等。

潘炤穎也說，昨天公布有1組疫調中個案，經釐清也與金芭黎有關，為其中有人足跡曾到過金芭黎，再傳播給其他親友。（編輯：陳仁華）1110411

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高雄市長陳其邁（右）11日在COVID-19疫情記者會表示，高雄市新增29例確診中，仍以娛樂場所衍生群聚感染為主，共13例，並有11例居隔期間陰轉陽。中央社記者曾以寧攝 111年4月11日
高雄市長陳其邁（右）11日在COVID-19疫情記者會表示，高雄市新增29例確診中，仍以娛樂場所衍生群聚感染為主，共13例，並有11例居隔期間陰轉陽。中央社記者曾以寧攝 111年4月11日
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