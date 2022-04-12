民進黨台北市黨部主委登記 張茂楠、顏聖冠參選

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（中央社記者劉建邦台北12日電）民進黨台北市黨部主委吳怡農日前宣布放棄連任，北市議員張茂楠、前北市議員顏聖冠今天前往市黨部登記參選主委，吳怡農指出，市黨部最重要是服務，期待這場正面良性選舉。

民進黨黨職選舉5月登場，黨代表與地方黨部主委領表登記時間從4月11日至15日下午5時止；吳怡農日前宣布不連任台北市黨部主委，英系與綠色友誼連線在台北市恐怕又有一場激烈競爭。

張茂楠及顏聖冠今天上午分別前往民進黨台北市黨部登記參選主委，一早抵達市黨部的張茂楠由英系包含北市議員吳沛憶等人陪同。

張茂楠接受聯訪說，經審慎思考，決定參選，若勝選擔任主委，希望可協助民進黨贏得北市市長，並讓議員席次全壘打。

張茂楠被問到關於民進黨投入台北市長人選表示，台灣防疫受國際矚目，若讓衛生福利部長陳時中帶領台北市，相信陳時中可作母雞，贏得市長及議員席次選舉。

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顏聖冠前往登記並接受聯訪說，吳怡農宣布不參選市黨部主委後，很多黨內前輩與朋友鼓勵參選，自己有擔任5屆議員經驗，熟稔北市市政，希望未來有機會可協助市黨部黨務，且下屆主委首要任務是面對今年底九合一選戰，若擔任主委，盼以資歷及輔選經驗，幫助民進黨在北市勝選。

吳怡農表示，今天登記的2名前輩都是長期在台北市基層服務，且擔任過多屆議員，北市黨部最重要工作就是服務，非常期待這場正面良性選舉。（編輯：李亨山）1110412