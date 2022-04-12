台南新增8本土 5人為匡列後確診

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台南市12日新增8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，市長黃偉哲（圖）下午在線上防疫記者會中表示，8人中有5人是因先前個案被匡列後確診，其餘3人疫調中。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市今天新增8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中5人是先前公布個案被匡列者，另因曾在台南活動的旅遊團有北部團員確診，6名台南團員已安排居家隔離。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，今天中央流行疫情指揮中心公布台南市新增9例本土個案，但經勾稽發現其中1例是戶籍在台南的境外移入個案，因此修正為8例。

黃偉哲表示，8人中有5人是因先前個案被匡列後確診，2例屬高雄雅閣會館傳染鏈、1例屬花蓮奧斯卡餐廳傳染鏈、2例是台北親友來台南作客的家族傳染鏈，其餘3人疫調中。

台南市政府衛生局長許以霖說明新增個案資訊指出，案28306為七股區40多歲女性、案27112職場接觸者，匡列32名相關接觸者。案27112另名職場接觸者案28308為新營區40多歲男性，居家隔離期間出現症狀確診，Ct值14.6。

北區未滿10歲男性個案28307為案26782、27098、2 7099、27100同住家人，5日曾接觸高雄市個案25872，1 0日隔離期間出現發燒、咳嗽、有痰、流鼻水症狀，安排醫院採檢，昨天PCR陽性確診，Ct值14.3。

案28519為中西區30多歲女性、個案27654母親，昨日因案27654確診被安排採檢，PCR陽性確診，Ct值27.3。

案28646為南區30多歲男性，6日曾前往桃園，10日發燒，自行快篩陽性、昨天PCR陽性確診，Ct值11.6。

南區40多歲女性個案28647於10日出現發燒症狀，昨日快篩陽性、PCR陽性確診，Ct值11.55。

案28814是永康區30多歲男性、台南市個案27101的父親，昨天居家隔離期間出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水症狀，安排醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值20.2。

案28815為佳里區20多歲女性，8日至10日曾與高雄市個案28319、28320前往台東綠島；後因同行友人昨天收到足跡重疊簡訊，一同前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值25.9。

許以霖指出，另有旅行團近日曾於台南活動，其中有2名北部團員確診，旅行團中6名台南團員目前已安排居家隔離，初採結果皆為陰性。（編輯：郭諭儒）1110412