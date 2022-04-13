新北推社區長照連結在地醫療 首處央北社宅啟用

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新北市長侯友宜（前右3）13日下午到新店區主持央北社區長照機構及診所啟用記者會，他說，新北願景工程銀杏計畫首處選定新店央北社宅，連結新店當地耕莘醫院團隊，一體規劃多元服務，讓老人家能在自己最熟悉的社區養老。（新北市衛生局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月13日

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（中央社記者沈佩瑤新北13日電）因應超高齡社會來臨，新北市政府推動新北願景工程銀杏計畫，連結醫療專業團隊投入照顧網絡，打造以區域醫院為樞紐的安居環境，首處選定新店央北社會住宅，今天正式啟用。

新北市長侯友宜下午到新店區主持央北社區長照機構及診所啟用記者會，他致詞指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。

侯友宜表示，新北願景工程銀杏計畫第一處選定新店央北社宅，連結新店當地天主教耕莘醫院團隊，一體規劃多元服務，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

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市府衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳告訴中央社記者，過去社區長照機構以托顧為主，而新北願景工程銀杏計畫則是透過公私協力方式，讓在地醫療資源成後盾，結合托顧等社會資源，形成具體而密實照護網絡。

吳玉鳳表示，目前新北市共有約60家社區長照機構，目標在民國114年達到100家，將持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且便利的醫養設施。（編輯：張芷瑄）1110413