台南房地產水漲船高 逾10萬筆土地卻無人繼承

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南房地產水漲船高，但台南市政府統計發現，還有逾10萬筆土地及3300棟建築物未辦理繼承，被公告列管，依公告現值計算，總價近新台幣310億元。

台南市政府地政局人員今天告訴中央社記者，截至3月底，台南市逾期未辦繼承且被列冊管理土地有10萬1721筆，建築物有3392棟，土地面積將近1200公頃，相當於安平區3座漁光島面積，單以土地計算，依111年公告現值，總價近310億元。

地政局4月1日再公告未辦理繼承權的9286筆土地及522棟建築物，土地面積近127公頃，總價尚未估算。

地政局人員說，1年內未完成辦理繼承權的土地和建築物，地政局將公告3個月，若再沒有辦理繼承，地政局將列管15年，15年後還是乏人問津，就移送國有財產署處理或標售拍賣。

地政局長陳淑美表示，未辦理繼承原因大多是年代久遠找不到繼承人、或家族共有人數眾多無法取得共識、或多代未辦繼承，產權細分複雜化，甚至後代子孫根本不知道祖先有留下土地需要辦理繼承等。

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地政局說明，被繼承人死亡後遺留的不動產，從死亡之日起逾1年未辦理繼承登記，地政機關於每年4月1日公告繼承人應於3個月內向地政事務所申請繼承登記，逾期未申請，列冊管理15年，逾期仍未申請者，將移請財政部國有財產署公開標售。繼承人應注意法令規定，積極辦理繼承登記，以確保權益。

台南市每年未辦理繼承的資料，將公告於土地及建物所在地的地政事務所、區公所、被繼承人原戶籍所在地的區公所、村里辦事處公布欄；民眾也可在地政局或各地政事務所網頁點選查看公告資料。繼承不分性別，男女法定繼承人都有繼承遺產的權利。（編輯：郭諭儒）1110413