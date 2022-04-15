議員爆教保員不當管教 新北市府將調查嚴懲

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新北市長侯友宜（2排中立者）15日下午到新北市議會進行市政報告，針對議員現場播放錄音檔，顯示疑有孩子遭教保員不當管教一事表示，將立即介入調查，若屬實就嚴懲、絕不寬貸。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月15日

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（中央社記者沈佩瑤新北15日電）民主進步黨籍新北市議員張維倩今天在議場播放一段錄音，內容疑為孩子遭教保員不當管教，不但其他議員激憤，新北市長侯友宜也撂重話表示將立即介入調查，嚴懲絕不寬貸。

侯友宜今天下午到新北市議會進行市政報告，議員張維倩質詢時播放一段錄音，內容疑是小朋友因吃飯吃太慢，遭教保員以辱罵、拍打方式不當管教，小朋友嚎哭聲引發群情激憤，不少議員直呼太過分。

張維倩提問，聽完這樣的音檔，即使沒有畫面，認為這名教保員到底有沒有打小孩？侯友宜不假思索秒答「當然有啊！讓人心痛啊！」這起碼涉及不當管教，很清楚。

張維倩指出，不單是不當管教，光是言語暴力部分就該予以強力譴責；侯友宜說，將立即啟動調查，嚴懲絕不寬貸，尤其這名教保員，該怎麼處理就嚴肅面對問題。

張維倩接著提到，教保服務人員條例中，要求教保員每年接受訓練跟研習，建議市府提供正向管教跟法治觀念宣導課程。

侯友宜同意表示，若不當管教，依兒童及少年福利與權益保障法，除裁處外，最重可撤職查辦，包括傷害等都已觸法。（編輯：謝雅竹）1110415