台中快打站30歲以上可接種 大甲媽回鑾設快篩站

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）全國COVID-19疫情升溫，為加強保護力，台中市16、17日設置疫苗快打站，開放30歲以上市民接種疫苗。大甲媽祖17日回鑾鎮瀾宮，市府回鑾路線增設社區篩檢站，供民眾快篩。

台中市設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快打站提供65歲以上長者接種疫苗。盧秀燕今天在疫情說明記者會表示，16、17日，台中市快打站服務向下開放到30歲以上，供市民前往接種第3劑。

盧秀燕指出，除快打站提供莫德納疫苗，市民也可至醫療院所施打其他種類疫苗，或者至5處外展接種站，包括文心森林公園、台中火車站、家樂福青海店、家樂福西屯店及東協廣場施打疫苗。

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大甲媽祖遶境，16日進入台中轄區，17日回鑾鎮瀾宮安座，為落實防疫，廟方要求疫苗接種3劑的民眾才能參與遶境，市府也規劃媽祖遶境回鑾社區快篩站。

民政局長吳世瑋指出，媽祖遶境回鑾社區篩檢站，16日在童綜合醫院沙鹿院區及光田綜合醫院沙鹿院區開設，17日在光田綜合醫院大甲院區、李綜合醫院大甲院區開設，民眾可先透過線上預約或是直接到現場登記。（編輯：郭諭儒）1110415