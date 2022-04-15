嘉市小橘子幼兒園增1家長確診 停課至24日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市今天新增2例COVID-19確診，其中1人為小橘子幼兒園案30030的家長，幼兒園已累計4例，考量幼童未施打疫苗，經風險評估，自13日起停課至24日，將於25日復課。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，嘉義市今天新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中1人案31010具北部旅遊史，另1人案31674因就讀小橘子幼兒園的小孩確診，被匡列居家隔離，經採檢陽性，今天公布這2人均未有公共場所足跡。

市府指出，案31674是30多歲男性，為嘉義市小橘子幼兒園案30030的家長，因案30030於13日經採檢陽性確診，衛生局將幼童家長列為居家隔離身分，於昨天安排PCR採檢為陽性，其足跡僅往返住家與公司，該公司非屬對外開放性質，接觸者7人，均已完成PCR檢驗，結果都陰性。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，衛生局於12日傍晚接獲通知小橘子幼兒園老師經PCR採檢陽性確診，即為嘉義縣13日公布的確診案29537，當天上午啟動篩檢，對幼童及教職員工共100人採檢均陰性，幼兒園自13日起先停課3日，並進行環境總清消。

林立生表示，小橘子幼兒園昨天有2名幼童被公布為COVID-19確診個案，這2名幼童11日因出現發燒等症狀回家，12日仍請假未到校，衛生局13日則安排2人至醫院採檢陽性。

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林立生指出，小橘子幼兒園截至今天已有1名老師、2名幼童及1名家長染疫。考量幼童未施打疫苗，經風險評估後，自13日起停課，直到25日才能復課。

嘉義市今天新增另1例案31010為30多歲女性，個案曾於4月8至10日與3名友人至北部旅遊，11日在嘉義市家中休息未外出，12日上午自覺喉嚨不適，自行使用快篩篩檢為陰性，惟13日症狀持續且喉嚨痛加劇，經衛生局安排至醫院採檢PCR為陽性，匡列居家隔離3人，採檢均陰性。（編輯：謝雅竹）1110415