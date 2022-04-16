八大行業復工首日 高市3警分局臨檢開出21張罰單

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高市府6日宣布娛樂場所業者擴大採檢，3警分局昨晚選在復業首日擴大臨檢共210處酒店等八大行業，小姐們排排站等待受檢，經稽查共開出21張罰單，將函請衛生局裁處。

高雄近來爆發娛樂場所群聚個案，4月6日宣布擴大採檢3天，但因員工到檢率低，市長陳其邁宣布將針對娛樂場所員工顧客，再擴大採檢7天至4月14日。高市警方不敢大意，選在15日娛樂場所復業首日擴大稽查臨檢，結果3分局連同衛生局稽查共210處，共開出21張違規罰單。

高雄市政府警察局鳳山分局上午發布訊息說明，警方自昨天下午2時起動員警力會同衛生局人員稽查轄內包括美容護膚坊、小吃部等特定娛樂場所共135處，結果共開出15張罰單。

鳳山分局指出，經稽查未接種2劑疫苗滿14天者共有2人、未持有PCR證明者5人、未實聯制者1人、未戴口罩者2人、沒有健康管理紀錄者2人、未施打疫苗者1人、無快篩紀錄者1人、顧客未接種3劑疫苗者1人，15名違規者均已依違反傳染病防治法開罰。

此外，仁武分局也針對轄內56家有女陪侍小吃部、護膚坊、養生館稽查，結果共取締6件違規，包括顧客未接種疫苗1人、從業人員未快篩4人、從業人員無PCR證明1人。其中還有一名自稱患有心血管疾病按摩顧客未施打疫苗，同樣遭製單舉發。

三民一分局則是自昨晚8時起出動30名警力稽查轄內19家特定娛樂場所，過程中店內穿著清涼小姐均排排站接受稽查，業者及顧客都相當配合，符合防疫規範，查無違規情事。

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警方提醒，特定娛樂場所工作人員（含流動人員）應持有4月6日至14日期間PCR陰性證明及15日當天快篩證明才能得提供服務，且應接種2劑疫苗滿14天，若第2劑滿3個月者，也應接種第3劑，並需提供每天健康監測記錄；出入顧客則是應提供接種3劑疫苗證明。

警方呼籲，特定娛樂場所人員若違反傳染病防治法第36條規定，將依第70條第1項處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾務必配合防疫規定，共度疫情難關。（編輯：謝雅竹）1110416