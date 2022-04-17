竹縣新增6例 多為校園群聚案擴散至家庭傳播鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）竹縣疫情傳播鏈以校園群聚為首，擴散至家庭傳播鏈，今天4例確診個案屬於家庭傳播鏈匡列名單，其餘2例為主動篩檢確診。縣府表示，將串聯學校建置防疫平台防堵疫情。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，年齡分布在7至56歲，為3名男性、3名女性，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為湖口鄉4例、新豐鄉1例、竹東鎮1例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府表示，居家隔離期間或期滿採檢確診為案34490、案34491、案34492、案34493；另外，自行因症至醫院就醫為案33714、案34690，均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療，至於確診足跡曾到的台灣高鐵新竹站、竹東河濱公園等處，均完成環境清消作業，

縣府說，因應此波學校疫情延燒，縣府與教育局串聯各校建置防疫工作小組平台，可立即啟動應變小組，希望強化聯合疫調網絡，達到直接聯繫，即時完成疫調相關資訊，讓校園疫情擴散風險降低，同時繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，提升疫苗涵蓋率。（編輯：屈享平）1110417