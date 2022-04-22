嘉市因應防疫新台灣模式 啟動居家照護關懷中心

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市今天新增2名COVID-19確診個案，1例是居家隔離採檢陽性、另1例曾參加大甲媽祖遶境；因應防疫邁入正常生活、積極防疫的新台灣模式，市府啟動居家照護關懷中心。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，案44641是10歲以下學童，為嘉義市案33747親密接觸者，13日被匡列居家隔離，19日出現發燒症狀，20日採檢PCR陽性，無公共場所活動足跡。

案44642為20多歲男性，17日參加大甲媽祖遶境，19日出現發燒、身體不適等症狀，均在家中休息未出門，餐食皆為室友代買；直至20日發燒症狀仍未緩解，21日前往醫院急診就醫採檢PCR為陽性，匡列2名居家隔離，採檢均陰性。

黃敏惠表示，COVID-19疫情已延續2年，台灣防疫邁入「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新台灣模式」，本土確診數雖增加，但99.6%以上確診者均為輕症或無症狀，嘉義市今天啟動COVID-19居家照護關懷中心，除對居家檢疫及居家隔離對象追蹤管理外，也加強確診者居家照護的關懷量能。

黃敏惠指出，居家照護關懷中心主要是對確診者居家健康照護，並區分醫療服務及個案追蹤關懷，由衛政結合醫療、藥政提供健康關懷照護；生活關懷服務項目，包括派送安心防疫包、清運隔離垃圾、心理諮詢服務、寵物照顧需求，以及其他緊急事項。

另外，居家照護關懷中心也結合醫院設置健康關懷中心，每天會有專人電話關心確診者身體狀況，並協助後續的醫療處置；關懷中心也會將相關注意訊息製作成冊，民眾均可在手冊中查到相關訊息。

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嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，案44641為國小二年級學童，是小橘子幼兒園確診者的哥哥，案44641的父母也都先後確診。

林立生指出，台北市自4月25日起啟動線上遠距教學，國、高中將為期1週免到校上課，嘉義市暫不跟進；嘉義市每日僅有少數確診個案，學校偶有零星個案，目前仍能維持正常教學，不過，國中小學加強「停課不停學」的準備與演練，從不間斷，以因應疫情的變化。（編輯：黃世雅）1110422