新北紀錄片獎首增環境紀錄獎 13件優選爭前3名
2022/4/22 17:59（4/22 19:11 更新）
2022新北市紀錄片獎優選名單發布會22日舉行，今年首度與看見．齊柏林基金會合作增設「齊柏林環境紀錄獎」，新北市長侯友宜（前中）出席揭曉13部優選影片。（新北市政府新聞局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月22日
（中央社記者沈佩瑤新北22日電）邁入第12年的新北市紀錄片獎今年首度與看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」。新北市長侯友宜揭曉13部優選影片，每片獲1萬美元拍攝基金，預計10月公布前3名。
侯友宜今天在2022新北市紀錄片獎優選名單發布會說，十分開心與齊柏林基金會合作，讓關心台灣生態環境的紀實影像議題，有多一點獲取拍攝資金機會。
新北市政府新聞局表示，今年總計徵得84件拍攝提案，其中27件影片提案入圍，擇優選出13件，每件可獲拍片獎金1萬美元（約新台幣29萬元）。
新聞局說，入選影片提案將進行為期半年的拍攝及剪輯，預計10月下旬頒獎典禮公布前3名，所有影片將在「新北市國際紀錄片月」首映。（編輯：李明宗）1110422
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