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雲林新增48人確診 公布2足跡

2022/4/22 18:44（4/22 19:34 更新）
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雲林縣長張麗善22日表示，雲林縣本日新增48例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，中央雖公告為50例，經查發現有2例是外縣市個案，已經轉出，各鄉鎮確診個案以斗六、虎尾各11例與斗南9例最多。中央社記者蔡智明攝 111年4月22日
雲林縣長張麗善22日表示，雲林縣本日新增48例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，中央雖公告為50例，經查發現有2例是外縣市個案，已經轉出，各鄉鎮確診個案以斗六、虎尾各11例與斗南9例最多。中央社記者蔡智明攝 111年4月22日
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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）雲林縣今天新增48例COVID-19確診，繼昨天42例後再創新高；縣府指出，斗六居酒屋傳播鏈持續有人染疫，雨村餐廳與Moon Chill酒吧有確診者足跡，民眾注意是否重疊。

雲林縣今天新增48例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例再創新高，雲林縣政府召開直播記者會，雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美與教育處長邱孝文說明。

張麗善表示，中央公告為50例，經調查有2例是外縣市個案已轉出，各鄉鎮確診個案以斗六11例、虎尾11例與斗南9例最多。

曾春美指出，近日染疫者足跡除斗六居酒屋，還有斗六市農場路雨村餐廳，17日下午5時至8時有染疫者聚餐、虎尾鎮信義路的Moon Chill酒吧18日晚上8時至12時有確診者出現。

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張麗善表示，今年共155名雲林縣民染疫，全是輕症與無症狀者。有農家擔心被隔離豬沒人餵、農田沒人照顧，農業處將提供協助，防疫所也會協助將毛小孩送寵物旅館。

邱孝文表示，今天確診案例包括教師與學生，正心中學、安慶國小、橋真國小、復興國小等國小中及莿桐鄉立幼兒園、宏祐幼兒園、豐安國小附幼、聖文幼兒園全校預防性停課。另外，17所學校或幼兒園停班，各校持續大規模清消，停課班級改為線上教學。（編輯：郭諭儒）1110422

疫情持續延燒，雲林縣22日新增48例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，各鄉鎮以斗六11例、虎尾11例與斗南9例最多。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月22日
疫情持續延燒，雲林縣22日新增48例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，各鄉鎮以斗六11例、虎尾11例與斗南9例最多。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月22日
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