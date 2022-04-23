大甲鎮瀾宮改選董監事爭議 盧秀燕：依法執行

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（中央社記者蘇木春台中23日電）大甲鎮瀾宮明天將召開信徒代表大會改選董、監事，被外界質疑改選程序不符，引發議論。台中市長盧秀燕今天表示，任何宮廟就是依法執行。

大甲鎮瀾宮24日將召開信徒代表大會改選董、監事，民進黨地方民代質疑，鎮瀾宮未在法定15天前通知，依據鎮瀾宮捐助章程與民法第26條第1項規定，質疑鎮瀾宮提早進行董、監事改選，程序不符。

盧秀燕今天出席梧棲區永天宮天上聖母聖誕暨贈匾活動，被媒體問及鎮瀾宮董事改選議題，她表示，任何宮廟就是依法執行。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，是否會減少出席活動，盧秀燕說，相較於其他城市，在大家努力下，台中疫情還是在可控範圍內，市民人人做好防疫措施，大家仍可儘量正常生活、正常工作。

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盧秀燕指出，防疫隨著疫情滾動檢討、配合中央相關措施，到目前為止，台中市民都非常努力遵守防疫規定，各項活動除高中職以下暫停跨縣市畢旅，其他都照常。

針對台中疫苗量能，盧秀燕表示，全國最近出現疫苗荒，中央一撥補下來就會儘快讓民眾施打，之前已安排48個快打站共100多場，施打7萬多人次，下波疫苗來時會儘快安排施打，讓市民安心。（編輯：郭諭儒）1110423