全台唯一大量生產區 金門新鮮海帶開賣

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣水產試驗所今天表示，金門是全台唯一大量養殖海帶生產區，今年海帶生長良好、產量豐收，將陸續採收。民眾想嚐鮮，可在上班時間到水試所購買，銷售時間到29日。

水試所發布新聞表示，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，水試所養殖海帶已有10多年歷史，由於金門冬春季海水溫度較低，適合海帶生長，是全台唯一的大量生產區。水試所所長楊文璽說明，海帶養殖成本低，不需投資餌料經費，是一種友善、低碳的養殖的方法，是值得推廣的產業。

楊文璽表示，現在是海帶盛產期，是品嚐海帶的最佳時節，水試所養殖的新鮮海帶質嫩、口感佳，營養豐富，是天然健康的海洋蔬菜，且老少皆宜的綠色食品。

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金門縣水試所養殖的海帶一收成上岸，立刻運回水試所販售。水試所表示，未加工、無添加物、無泡水的新鮮海帶呈棕色，可先用熱水汆燙去除黏液，待海帶變翠綠色後，置於冷水中，裝入袋子存放冷凍庫可保存1年；也可太陽曬乾，不需要加鹽，只要不受潮發霉，可保存2年。

此外，水試所為推廣海帶產業，研發產製「海藻多醣麵線」、「養生海藻昆布」等海帶系列產品。民眾可在上班時間到水試所廣場購買新鮮海帶和加工產品。（編輯：郭諭儒）1110423