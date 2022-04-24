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基隆6名新生兒確診 婦產科診所累計9人染疫

2022/4/24 18:00
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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆昨天傳出有婦產科診所新生兒確診，基隆市府今天證實共有6名新生兒染疫，目前健康無虞。衛生局懷疑感染源是工作人員，除6名新生兒，尚有3名成人染疫，累計9人確診。

中央流行疫情指揮中心公布，基隆市今天新增301例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例。

基隆市政府今天下午在線上記者會表示，這間婦產科診所共有6名新生兒確診，其中2名轉送林口長庚醫院安置，目前6名新生兒健康狀況穩定。經疫調後，懷疑感染源應是新生兒室的工作人員，也是這次群聚感染指標個案。

基隆市府指出，包括6名新生兒及3名成人在內，累計有9人染疫，診所新生兒室4名工作人員全部都匡列為居家隔離對象，衛生局並針對整間婦產科診所77人進行核酸檢測（PCR）。

聯合新聞網報導，基隆市傳出有名幼兒園小朋友確診後，家人及共餐團體成員18日前往基隆火車站南站篩檢站PCR採檢，但沒人通知結果。他們自行查詢全民健保行動快易通，發現有17人確診，馬上自主居家隔離，但事隔6天，大家至今都沒有案號，不知接下來該怎麼辦。

對此，基隆市衛生局長吳澤誠指出，個案雖在18日採檢，但報告陸續在20、21、22日出爐，醫療院所會在第一次通知確診者，並非由衛生局通知。

他表示，根據資料顯示，17人中有12人確診，其中2人系統查不到資料，另10人都有申請居家醫療系統，5人已入案派給醫療院所照護，另5人因條件不符，衛生局會另外派案至集中檢疫所或醫院。

基隆市長林右昌指出，感謝並肯定個案得知確診後立即自主居家隔離，作法是正確的，不過，確診者不會知道案號，只有衛生局才會知道，案號是政府機關在疫情掌握時，衛生福利部疾病管制署給每個案例案號，讓地方政府在疫調及疫情管控時使用。

至於系統找不到的2名個案，也請民眾提供更多資訊，他會請衛生局處理。（編輯：戴光育）1110424

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